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مجلس الوزراء: الحرب على الإرهاب ستستغرق "وقتا طويلا" والجماعة تنشر الفوضى

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مجلس الوزراء: الحرب على الإرهاب ستستغرق "وقتا طويلا" والجماعة تنشر الفوضى مجلس الوزراء: الحرب على الإرهاب ستستغرق "وقتا طويلا" والجماعة تنشر الفوضى

كتب : جهاد أحمد الجمعة 27-12-2013 23:04

قال السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كانت متوقعة أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بالتصعيد خاصة بعد إعلانها جماعة إرهابية، لأنه ليس أمامها ما تخسره فتحاول أن تجعل الدولة تخسر أي شيء.

وأضاف صلاح خلال مداخلته مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على قناة "التحرير"، أن الحرب على الإرهاب حربا صعبة وغير تقليدية مثل الحروب المنظمة، فهي تأخذ وقتا طويلا لأن الإرهاب يلجأ للعديد من الطرق لنشر الفوضى.

وأشار صلاح إلى أن وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الاستفتاء وقادرة على مواجهة الممارسات الإرهابية في الشوارع، مؤكدا أن في ظرف دقيق وغير مسبوق.

وأشار صلاح إلى ما قاله وزير الداخلية أن الجماعة تحاول جر الداخلية لدخول الجامعات، ليسوقون للخارج أن النظام يقتل الطلاب في الجامعات.

وطالب صلاح الإعلام بالتصدي للأكاذيب التي يروجها الإخوان عن طريق قناة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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