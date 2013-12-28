وزيرة الصحة تلتقي بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء الجمعة، مع 3 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بناء على طلبهم.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع، استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال فروع الجمعية إلى أن يتم إرساء القواعد والضوابط الجديدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وكذب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع، الشائعات التي ترددت عبر بعض وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة بعض الأطفال حديثي الولادة داخل حضانات الجمعية الشرعية.

وأشارت «الرَّبَّاط» إلى أن القرار الصادر بتجميد أموال الجمعيات لا يشمل الخدمات الصحية والعلاجية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بوضع آليات للعمل والتنسيق بين هذه الجمعيات ووزارة الصحة والسكان في الفترة القريبة المقبلة، مشددة على الالتزام الكامل للوزارة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، مهيبة بهم ألا يستمعوا للشائعات المغرضة وغير الصحيحة.