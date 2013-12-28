وزيرة الصحة: تجميد أموال الجمعية الشرعية لا يشمل خدمات العلاج

عقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، الجمعة، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بناء على طلبهم.

وأكدت مها الرباط، خلال الاجتماع، أن القرار الصادر بتجميد أموال الجمعيات لا يشمل الخدمات الصحية والعلاجية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى ستضع آليات للعمل والتنسيق بين هذه الجمعيات ووزارة الصحة فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى الالتزام الكامل للوزارة فى تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، مطالبة بعدم الالتفات للشائعات المغرضة وغير الصحيحة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية من خلال فروع الجمعية، إلى أن يتم إرساء القواعد والضوابط الجديدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، نافين الشائعات التى ترددت عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن وفاة بعض الأطفال حديثى الولادة داخل حضانات الجمعية الشرعية.

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