قيادى بالنور: سندعم الدستور ونحشد للتصويت بـ"نعم" من أجل مصلحة العباد

قال أحمد شكرى شيخ الدعوة السلفية وأمين حزب النور بالجيزة وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الدعوة السلفية لا تغير واقع المجتمع إلا بالدعوة وليس بالقذف على كرسى السلطة، مشيراً إلى أن الشريعة لا تطبق على مجتمع يتكاسل فى عدم المعرفة بأمور دينهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب النور بمدينة إسنا جنوب الأقصر مساء اليوم، الجمعة، لمناقشة مواد الدستور، وذلك بعنوان (الدستور والواقع – والدعوة السلفية والواقع الذى نعيش فيه) بقاعة "سان ستيفانو" بوسط مدينة إسنا.

وقال شكرى، إن الدولة الإسلامية لا تقوم حتى يكون عدد المصليين فى صلاة الفجر مثله فى صلاة الجمعة وهذا لم يحدث فى عهد مرسى.

وأضاف أنهم سيدعمون الدستور الجديد، وسيحشدون من أجل التصويت بنعم حتى تسير عجلة الإنتاج فى البلاد ويعم الخير على العباد.

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