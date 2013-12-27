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انتهاء إحتفالية تأبين “الفاجومي” بقليوب

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قليوب هام جدا 1

أنهي التيار الشعبى والحزب الناصرى بمدينة قليوب احتفاليته الكبري التي أقامها بمركز الشباب لتأبين الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم الذى رحل عن عالمنا منذ اسابيع بمشاركة عدد كبير من ممثلى القوى السياسية وجبهة الإنقاذ بالقليوبية والشاعر زين العابدين فؤاد والملحن فاروق الشرنوبى والفنانة عزة بلبع.

وتعرضت الاحتفالية لحياة الفاجومى شاعر الفقراء الذى كان شعره ينطق بلسان الشعب وشعاعًا ينطلق من جوف الظلام والفخر بعطاؤه الفنى ونضاله الوطنى وعبقريته المصرية الأصيلة ونضاله في مواجهة نظامى مبارك والسادات واعتزازه بالتجربة الناصرية التي عبر عن خلافه مع نظامها السياسي بكل جرأة ووطنية وانحيازه الدائم لفقراء الوطن وقضاياهم وحمل همومهم وآلامهم وأحلامهم إلى قصائده إضافة إلى الروح الوطنية والمشاعر الإنسانية الراقية التي كان يتحلى بها الراحل الكبير والتي ألهمت الشباب طوال السنوات الماضية حتى رحل تاركًا رصيدًا وافرًا من الأعمال الإبداعية والمواقف النضالية التى يزخر بها تاريخه كونه أحد أبرز المشاركين والداعين لثورة 25 يناير وموجاتها المتعاقبة حتى 30 يونيو .

وغنت الفنانة عزة بلبع وفرقة دريم لاند بقليوب مع الجميع أغانى وأشعار أحمد فؤاد نجم وأهم قصائدة التى قالها فى حب وألقى الشعراء الحاضرين عددًا من قصائدة الوطنية والتى تمس هموم البسطاء وأحلامهم وسنوات العذاب التى عاشها نجم داخل السجن .قليوب 1قليوب هاد جدا 2

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