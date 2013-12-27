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13 قتيلا في إطلاق الجيش قذائف على خيمة عزاء في اليمن

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13 قتيلا في إطلاق الجيش قذائف على خيمة عزاء في اليمن 13 قتيلا في إطلاق الجيش قذائف على خيمة عزاء في اليمن

كتب : (أ ف ب) - منذ 47 دقيقة

أعلن شهود ومصدر طبي، قتل 13 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، اليوم عندما أطلقت دبابة للجيش اليمني قذائف على خيمة عزاء نصبت في مدرسة في جنوب اليمن.

وقال المصدر الطبي في مستشفى النصر في ولاية الضالع في جنوب البلاد "قتل 13 شخصا بينهم ثلاثة اطفال"، بينما قالت مصادر في مستشفيات أخرى إن عدد الجرحى تجاوز العشرين بعضهم في حالة الخطر.

وقال الشهود إن دبابة للجيش متمركزة في القطاع أطلقت قذائف على هذه الخيمة في بلدة "سنح" على بعد 300 كم من العاصمة صنعاء. وأفاد شاهد لوكالة "فرانس برس" عبر اتصال هاتفي، أن الجنود أطلقوا قذائف أخرى "عندما كنا نحاول إسعاف الجرحى".

وكان الحراك الجنوبي، الذي يطالب بانفصال الجنوب أقام الخيمة لتلقي العزاء في رجل قتل في مواجهات مع قوى الأمن الإثنين الماضي.

وانطلقت المواجهات، التي أسفرت أيضا عن مقتل عنصرين من الشرطة عندما حاول ناشطون في الحراك الجنوبي اقتحام مقر محافظة الضالع لرفع العلم السابق لليمن الجنوبي.

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