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مقتل موظف تركي وإصابة أخر داخل مقر شركة خطوط الطيران التركية بالعاصمة الليبية طرابلس

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مقتل موظف تركي وإصابة أخر داخل مقر شركة خطوط الطيران التركية بالعاصمة الليبية طرابلس مقتل موظف تركي وإصابة أخر داخل مقر شركة خطوط الطيران التركية بالعاصمة الليبية طرابلس

كتب : أ.ش.أ منذ 37 دقيقة

ذكرت مصادر مطلعة بالسفارة التركية بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم، أنه تم العثور على موظف تركي مقتولا وسيدة مصابة داخل مقر شركة خطوط الطيران التركية ببرج طرابلس.

وأضافت المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مسلحين مجهولين اقتحموا مقر شركة خطوط الطيران التركية وقاموا بقتل موظف وإصابة موظفة تركية، بعد أن استولوا على أموال الشركة.

وأوضحت أنه تم نقل القتيل والمصابة إلي مستشفي شارع الزاوية، مضيفة أن هناك محاولات من أجل نقل المصابة للعلاج بتركيا.

ولفتت إلى أن الموظفين تغيبا منذ أمس وبالبحث عنهما تم العثور على أحدهما مقتول والأخر مصابا داخل مقر الشركة ببرج طرابلس الدولي.

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