الفيفا يغرم مصر 14 مليون جنيه لإذاعة مباراة غانا الحصرية للجزيرة

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا لاتحاد الكرة المصري يطالبه بدفع تعويض قيمته 2 مليون دولار كغرامة على إذاعة التليفزيون الحكومي مباراة غانا في تصفيات كأس العالم.

وكانت التليفزيون المحلي المصري قد أذاع مباراة مصر وغانا في ذهاب الجولة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2014 رغم أن الفيفا يمنح الحقوق حصرية لقناة الجزيرة الرياضية.

وقال عزمي مجاهد مدير الإعلام باتحاد الكرة "تلقينا خطاب من الاتحاد الدولي يطالبنا أن يدفع التليفزيون المصري 2 مليون دولار غرامة على بثه المباراة".

وتابع "سنرسل الخطاب لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لدراسة الأمر من الناحية القانونية".

وخسرت مصر 6-1 أمام غانا في المباراة التي أقيمت في كوماسي في أكتوبر الماضي.