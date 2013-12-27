اتحاد الكرة عن عقوبة الفيفا: الجزيرة أيضا سرقة التليفزيون في رابعة

يرى عزمي مجاهد مدير الإعلام باتحاد الكرة المصري أنه يجب أن توقع عقوبة على قنوات الجزيرة إسوة بما حدث مع التليفزيون المصري.

وغرم الاتحاد الدولي لكرة القدم مصر 2 مليون دولار لإذاعة التليفزيون الحكومي مباراة الفراعنة أمام غانا في تصفيات كأس العالم رغم كونها حصرية لقناة الجزيرة الرياضية.

وقال مجاهد لـFilGoal.com "الخطاب الذي وصل إلينا موجه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس لاتحاد الكرة، ولسنا طرفا في القضية".

وتابع "ولكن إذا عاقبوا مصر على بث مباراة، عليهم أن يعاقبوا الجزيرة أيضا على سرقة سيارات البث الخاصة بالتليفزيون المصري في اعتصام رابعة العدوية".

وكانت الجزيرة قد استخدمت سيارات البث الخاصة بالتليفزيون المصري لنقل اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على الهواء من رابعة العدوية بعد استيلاء المعتصمين عليها وطرد طاقمها.