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بالصور| وقفة لـ"تمرد بني سويف" تأييدا للدستور

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بالصور| وقفة لـ"تمرد بني سويف" تأييدا للدستور بالصور| وقفة لـ"تمرد بني سويف" تأييدا للدستور

كتب : الوطن منذ 12 دقيقة

نظم العشرات من أعضاء حركة تمرد بني سويف، مساء اليوم، وقفة لتأييد الدستور الجديد، بميدان الزراعيين وسط مدينة بني سويف.

وقام المشاركون بالوقفة بتوزيع منشوارات تدعو المواطنين للتصويت بـ "نعم" ، متضمنة شرحًا لمواد الدستور الجديد وأهميتها للمواطن، كما قاموا بتشغيل الاغانى الوطنية التي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

وفي سياق مواز، شددت الأجهزة الأمنية ببني سويف، من إجراءاتها الأمنية بمحيط ميدان الزراعيين، وقاموا بنشر عدد من السيارات المدرعة والأمن المركزي.

تجدر الإشارة إلى قيام قوات الأمن عصر اليوم، بفض مظاهرتين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقتى الجزيرة المرتفعة والأباصيري، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 14 من أنصار مرسي، عقب قيامهم بتخريب أحد الكافيهات التابعة لعضوين بالمكتب التنفيذى لحركة تمرد بالمحافظة.

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