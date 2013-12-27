” جامعة الفيوم ” : امتحانات نصف العام تبدأ الأحد القادم

أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الأحد القادم .

وأشارفى تصريحات خاصة لوكالة أنباء” ONA” إلى أنه تم تجهيز قاعات الامتحانات فى الجامعة و ان معظم القاعات مكيفة منذ العام الماضى ، كما تم تجهيز أرقام الجلوس عن طريق ” MIS “و وضع جداول الامتحانات، كما تمت بالتنسيق مع الطلاب وهم من اختاروا أيام المواد التى يريدون امتحانها فى البداية .

وأضاف حمزة أن الجو العام ينبأ بأن الامتحانات سوف تسير على ما يرام ،مؤكدا إلى أنه فى الوقت الحالى بدأت امتحانات التخلف للطلاب والأسبوع الماضى بدأت امتحانات العملى، على أن تتم الامتحانات النظرية للجامعة يوم الأحد القادم للفترتين الصباحية والمسائية على أن تنتهى أحد يومى 24 أو 25 من شهر يناير باستثناء طلاب التعليم المفتوح سوف تنتهى امتحاناتهم فى مطلع فبراير .