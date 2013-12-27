أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتليتيكو مدريد: كوستا غير مهتم بتشيلسي أو أرسنال

Google+ Print
أتليتيكو مدريد: كوستا غير مهتم بتشيلسي أو أرسنال أتليتيكو مدريد: كوستا غير مهتم بتشيلسي أو أرسنال

لندن /أ ش أ/ أعرب المدير الرياضي في نادي أتليتيكو مدريد خوسيه لويس كامينيرو عن ثقته بأن مهاجمه المتألق دييجو كوستا غير مهتم بالانتقال للدوري الانجليزي في شهر يناير القادم.

وأحرز كوستا 19 هدفا في 17 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث ربطت تقارير إعلامية بينه وبين الانتقال إلى الأرسنال أو تشيلسي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن كامينيرو يؤمن بأن المهاجم البرازيلي سيبقى في مدريد.

ونقلت الصحيفة عن المدير الرياضي "حتى الآن لا يفكر كوستا في الرحيل انه يرتبط بعقد مع أتليتيكو".

وأضاف "لقد جدد تعاقده معنا وهذا يدل على انه يرغب في مواصلة اللعب في هذا النادي".

وأعربت عدد من الأندية عن اهتمامها ورغبتها في التعاقد مع دييجو كوستا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى رأسها الأرسنال وتشيلسي، الذي أكد مديره الفني جوزيه مورينيو في أكثر من مناسبة أنه يعاني على صعيد خط الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع