أتليتيكو مدريد: كوستا غير مهتم بتشيلسي أو أرسنال

لندن /أ ش أ/ أعرب المدير الرياضي في نادي أتليتيكو مدريد خوسيه لويس كامينيرو عن ثقته بأن مهاجمه المتألق دييجو كوستا غير مهتم بالانتقال للدوري الانجليزي في شهر يناير القادم.

وأحرز كوستا 19 هدفا في 17 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث ربطت تقارير إعلامية بينه وبين الانتقال إلى الأرسنال أو تشيلسي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن كامينيرو يؤمن بأن المهاجم البرازيلي سيبقى في مدريد.

ونقلت الصحيفة عن المدير الرياضي "حتى الآن لا يفكر كوستا في الرحيل انه يرتبط بعقد مع أتليتيكو".

وأضاف "لقد جدد تعاقده معنا وهذا يدل على انه يرغب في مواصلة اللعب في هذا النادي".

وأعربت عدد من الأندية عن اهتمامها ورغبتها في التعاقد مع دييجو كوستا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى رأسها الأرسنال وتشيلسي، الذي أكد مديره الفني جوزيه مورينيو في أكثر من مناسبة أنه يعاني على صعيد خط الهجوم.