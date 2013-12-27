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الجوع يقتل 5 أشخاص في مخيّم اليرموك بسوريا

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الجوع يقتل 5 أشخاص في مخيّم اليرموك بسوريا الجوع يقتل 5 أشخاص في مخيّم اليرموك بسوريا

سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة أن خمسة أشخاص توفوا جوعاً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
> وبحسب وكالة فرانس برس يشهد المخيم معارك شبه يومية أجبرت عشرات آلاف الاشخاص من سكانه على مغادرته وهو محاصر منذ نحو سنة، ووجهت وكالة الاونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نداء في العشرين من ديسمبر لتقديم المساعدة لسكانه.
> وقال المرصد في بيان ان “خمسة مواطنين استشهدوا بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهرعلى مخيم اليرموك”.
> ولم تتمكن وكالة الاونروا من دخول المخيم منذ سبتمبر الماضي لإدخال المؤن، ودعت الجيش إلى رفع الحصار عنه وجميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الانسانية بإدخال المساعدات اليه.
> وقالت الوكالة في ندائها في العشرين من ديسمبر إن ظروف الحياة في المخيم تتفاقم بشكل “مأساوي”، مشيرة إلى أن نحو عشرين ألف شخص لا يزالون محاصرين داخله، وأضافت “في حال لم يسوء الوضع سريعاً في المخيم سيكون قد فات الأوان لإنقاد حياة الاف الاشخاص وبينهم أطفال”.

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