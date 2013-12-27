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الظفرة يفرض التعادل على النصر في الدوري الإماراتي

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الظفرة يفرض التعادل على النصر في الدوري الإماراتي الظفرة يفرض التعادل على النصر في الدوري الإماراتي

تعادل الظفرة مع ضيفه النصر 1-1 على استاد حمدان بن زايد مساء الجمعة ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وقفز الظفرة إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة بينما توقف النصر عند المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

كان النصر الأفضل في الشوط الأول، وسجل هدفه بتوقيع مهاجمه السنغالي إبراهيما توريه في الدقيقة 34، لينتهي هذا الشوط بتقدم الفريق الضيف بهدف يتيم.

وكثف لاعبو الظفرة محاولاتهم الهجومية في الشوط الثاني، وأثمرت في النهاية عن تسجيلهم هدف التعادل برأسية من ديوب أثر ركلة ركنية نفذها الشافني في الدقيقة 51.

وفي ظل المحاولات المتكررة وغير الناجحة من الجانبين للتسجيل أطلق الحكم صافرته معلناً تعادل الفريقين 1-1.

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فيديو اليوم السابع