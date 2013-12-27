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اتحاد الكرة الإماراتي يستنكر الاعتداء على الحكم الدولي حمد الشيخ

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اتحاد الكرة الإماراتي يستنكر الاعتداء على الحكم الدولي حمد الشيخ اتحاد الكرة الإماراتي يستنكر الاعتداء على الحكم الدولي حمد الشيخ

استنكر اتحاد الإمارات لكرة القدم الاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي حمد الشيخ بعد نهاية مباراة فريقي الأهلي وعجمان على استاد راشد بن سعيد في الأسبوع الثاني عشر من دوري الخليج العربي مساء الخميس، وهو اللقاء الذي انتهى لمصلحة الأهلي 2-1.

وأكد الاتحاد في بيان وزعه على وسائل الإعلام مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث لا يمت لأخلاق جماهير الإمارات الرياضية بصلة، وتصرف مرفوض على ملاعب الإمارات.

وجاء نص البيان "تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم بكل أسف، حادث الاعتداء على الحكم الدولي حمد الشيخ بعد نهاية مباراة عجمان والأهلي في الأسبوع الثاني عشر من دوري الخليج العربي, ويستنكر الاتحاد بشدة هذا الحادث الذي يعتبر خروجا على العادات والتقاليد النبيلة لمجتمع دولة الإمارات الذي يتميز بسمو أخلاقه العالية".

وتابع البيان "نطمئن الشارع الرياضي، بأنه سوف يتم التعامل مع هذا الحادث من قبل الجهات المختصة في الاتحاد بكل موضوعية وفقا للوائح ذات الصلة, ونهيب بالجميع الالتزام بالروح الرياضية الإماراتية العالية التي تميز لعبة كرة القدم في وطننا العزيز, ونتمنى أن تسود روح الهدوء والتسامح من قبل الجميع واعتبار هذا الحادث المؤسف عارضاً, آملين ألا يتكرر مستقبلاً".

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