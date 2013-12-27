الشباب يواصل السقوط أمام الشعلة

واصل الشباب نتائجه السلبية في الدوري السعودي بعدما سقط أمام الشعلة 3-1 في الجولة الـ15 من المسابقة.

ورفع الشعلة رصيده الى 14 نقطة في المركز قبل الاخير بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المركز الثالث.

افتتح الشباب التسجيل في الدقيقة 17 عندما مرر حسن معاذ كرة الى عيسى المحياني وضعها في الشباك بضربة رأس.

لكن الشعلة أدرك التعادل في الدقيقة 40 عبر أحمد سعد بعد أن تلقى تمريرة المهاجم المغربي حسن الطير.

وانتزع الشعلة المقدمة عندما مرر الطير كرة الى لاسانا فاني وهو من مالي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

واضاف البديل وليد الجيزاني الهدف الثالث للشعلة في الدقيقة 90.

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