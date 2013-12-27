الفتح يبتعد عن مناطق الخطر بفوز قاتل على النهضة

ابتعد الفتح حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين عن مناطق الخطر بعد أن تغلب على مضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ15 من المسابقة.

ويعاني الفتح بطل النسخة الماضية من الدوري من انطلاقة سيئة جعلته يقبع في المراكز الأخيرة.

وتقدم عبد الله العبد الله للفتح في الدقيقة 29 من الشوط الأول للمباراة الذي انتهى بتقدم الفتح به قبل أن يعادل محمد قاسم النتيجة في الدقيقة 75 ولكن استطاع البرازيلي التون أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يصعد الفتح للمركز التاسع برصيد 17 نقطة فيما ظل النهضة بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.