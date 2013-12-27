تأجيل تشييع جثمان قتيل الجماعة الإرهابية

القتيل مطلوب في أحداث اقتحام مجلس مدينة كفر البطيخ في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة

كتب : سهاد الخضري الجمعة 27-12-2013 20:16

أفادت عناصر إخوانية "للوطن" أنه من المقرر تشييع جثمان المدعو "عمار أحمد الرمال، 18عامًا، من مسجد راشد بمركز كفر البطيخ غدًا، بعد انتهاء تصريحات الدفن.

كان القتيل، والمطلوب أمنيًا في أحداث اقتحام مجلس مدينة كفر البطيخ في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، قد لقي مصرعه إثر اشتباكات طاحنة وقعت بين الأهالي وقوات الأمن من جهة وعناصر الجماعة الإرهابية من جهة.

"الوطن" تنشر تفاصيل الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية

وشهدت مدينة دمياط الجديدة اليوم أحداثًا دامية، وذلك بعدما انطلقت تظاهرتان لعناصر الجماعة الإرهابية من مسجد السادسة بالحي الأول ومسجد المجمع الإسلامي، فيما واجهتهم قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والكلاب البوليسية، وواجههم الأهالي بالشوم والعصي.

وبحسب رواية شهود عيان "للوطن" فإن عناصر الجماعة الإرهابية أطلقوا النيران صوب القوات.

وشنت قوات الأمن حملة مداهمات واسعة وحاصرت عناصر الجماعة الإرهابية بالمنطقة المركزية والمجاورة الرابعة حي أول، وذلك للقبض على عناصر المحظورة التي اختبأت بالعمائر السكنية.

فيما تجددت الاشتباكات بين عناصر الجماعة الإرهابية والأهالي بمنطقة "مبارك الستين"، وبحسب رواية شهود عيان "للوطن" قامت سيارة زيتية اللون بمنطقة "مبارك الستين" يستقلها عناصر إرهابية يحملون الأسلحة البيضاء والآلي بإطلاق الأعيرة النارية صوب الأهالي، فيما قام أهالي المنطقة بمحاصرتهم بسيارة ميكروباص، وقبل انقلاب السيارة واحتراقها هرع مستقلوها الثلاثة فتمكنت قوات الشرطة من ضبط اثنين منهم، فيما قامت سيارة ميكروباص يستقلها عناصر إرهابية بصدم ثلاثة من الأهالي وهرعت هاربة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط ستة من مستقليها.