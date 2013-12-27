بالصور| البدوي والسادات وأبوالغار لأهالي المنوفية: "اعرف دستورك"

كتب : محمود الحصري وسحر عون الجمعة 27-12-2013 20:20

نظم حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور السادات رئيس الحزب، ندوة "اعرف دستورك" بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عمر الشوبكي عضو لجنة الخمسين، وأشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور، وذلك لدعوة أهالي المنوفية للخروج لصناديق الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية بمديرية أمن الدقهلية وسط حضور المئات من أهالي مدينة تلا، مرددين هتافات مؤيدة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في كلمته، إنه يسعى ومعه الأحزاب الوطنية على اختلاف انتماءاتها السياسية، لتكوين جبهة وطنية نتوحد خلفها في الانتخابات البرلمانية، ودعم شخصية وطنية لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن الاستقرار سيبدأ مع إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وأكد البدوي أننا لابد أن نتعلم من درس الانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب ثورة يناير، والتوحد وعدم التفرق، مشيرًا إلى أن التحالف يضم أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، ومن المتوقع انضام جميع أحزاب جبهة الإنقاذ والتوحد تحت مظلتها من جديد.

وأوضح البدوي أن الدستور الجديد يحتوي على 45 مادة لحقوق العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أهملتها الدساتير السابقة، فضلاً عن إلزامه للدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة وعدم التمييز بين أفراد الشعب الواحد، داعيًا المواطنيين للتصويت بنعم في الاستفتاء.

وأكد أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه ضد العزل السياسي لأي شخص إلا بحكم قضائي، ردًا على مطالب بعض الحضور بتطبيق العزل السياسي لأعضاء جماعة الإخوان، أسوة بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، مشيرًا إلى النخبة ولجنة الخمسين تسعى لإرساء دولة القانون، وعلينا اللجوء للقضاء لحرمان أي تيار أو شخص من مباشرة حق من حقوقه السياسية، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد حافظ على مواد الهوية الإسلامية للدولة المصرية.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب وضع برنامجًا زمنيًا لتنظيم ندوات لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد وحثهم على الاحتشاد يومي 14 و15 يناير المقبلين للتصويت بنعم على الدستور الذي يليق بمصر وتاريخها المشرف، ويضمن حقوق أبنائها جميعًا.