يونس مخيون: من المستحيل عودة مرسي إلى الحكم حتى لو خرج التصويت على الدستور بـ"لا"

كتب : حازم الوكيل الجمعة 27-12-2013 21:30

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه لا يوجد خيار إلا بالتصويت بنعم في الدستور الجديد تغليبًا لمصلحة مصر العليا، بالرغم من وجود أخطاء الحزب غير راض عنها، ولكن من الممكن تداركها.

وأضاف مخيون، خلال المؤتمر الذي تنظمة الأمانة العامة بالإسكندرية لحزب النور بمنطقة العامرية، أنه من المستحيل عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى، حتى لو خرج التصويت على الدستور الجديد بـ"لا".

وقال عبد الله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية، إنه لابد أن نضحي بكل ما هو غال ونفيس لأجل مصلحة مصر، لافتًا أن مصر تمر بالعديد من التحديات، وأنه من الصعب حل تلك التحديات، ولا يصح بأي حال من الأحوال تركها.

وأضاف بدران، أن المؤتمر ليس لإعلان موقف، بل هو لتأييد مصر وبناء مستقبلها، ولرفض كل الممارسات التي تخالف العقيدة وتروّع الآمنين، في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية.

ووجه بدارن رسالة إلى يونس مخيون رئيس حزب النور، بأن يسير إلى الأمام، ويقدم مصلحة الدولة على أي شيء.

حضر المؤتمر الشيخ محمود عبدالحميد وشريف الهواري، والمهندس جلال مرة أمين عام الحزب، وعدد من القيادات الدعوة السلفية.

يذكر أن ذلك هو المؤتمر الثاني لحزب النور بالإسكندرية لتأييد الدستور، حيث نظم الحزب مؤتمره الأول الأسبوع الماضي بمنطقة الرأس السوداء.

وشهد المؤتمر قبل بدايته استعدادات أمنية من قبل أعضاء الدعوة السلفية لتنظيم دخول الحاضرين، ولم ينسوا فصل الرجال والنساء.