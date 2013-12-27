خطيب الفلوجة: باقون فى ساحات الاعتصام ولن ترهبنا تهديدات المالكى

قال إمام وخطيب صلاة الجمعة الموحدة فى الفلوجة، غربى العراق، إن المعصمين والمتظاهرين باقون فى ساحات الرباط ما دام فيهم نفس ينزل ويصعد، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى لن يرهب المعتصمين بتهديداته.

وأضاف الشيخ عبد المنعم الكبيسى فى خطبته التى أقيمت، اليوم الجمعة، على الطريق الدولى السريع شرقى الفلوجة، أن المعتصمين فى المحافظات الستة المنتفضة لن يتراجعوا عن قضيتهم التى خرجوا من أجلها ما دام فيهم نفس ينزل ويصعد؛ لأنهم خرجوا على حق مطالبين بحقوق اغتصبتها حكومة المالكى ومن معها من الميليشيات التى ما زالت تقتل أبناء السنة والجماعة فى عدد من المحافظات وتهجر عوائلهم.

وتابع الكبيسى: "اليوم نرى المالكى يهدد ساحات الاعتصام فى الأنبار بفضها بالقوة ونحن نرد عليه، ونقول لن تستطيع أنت ومن معك من الميليشيات الظالمة أن تمس ساحات الرباط؛ لأننا منتصرون بإذن الله، وسوف نسترد حقوقنا حتى آخر نفسٍ فينا".

وتهديد المالكى لفض ساحات اعتصام الأنبار هو الثانى فى هذا الشهر، حيث طالب فى المرة الأولى، معتصمى الأنبار بالانسحاب من خيم الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط، مؤكدا أنه لن يسمح ببقاء مقرات الاعتصام مقرات للقاعدة، وفى حين دعا القوات الأمنية وأهالى الأنبار إلى القضاء على القاعدة، تعهد بأنه سيلبى مطالب المعتصمين بعد الانسحاب من خيم الاعتصام.