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الجوافة تحمى الجسم من الإسهال وتقى من سرطان الرئة

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الجوافة تحمى الجسم من الإسهال وتقى من سرطان الرئة الجوافة تحمى الجسم من الإسهال وتقى من سرطان الرئة

تعد الجوافة من الفاكهة الشتوية المفيدة للجسم والتى لها فوائد قيمة، لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات الضرورية للجسم، فالجوافة تحتوى كما توضح دكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة، قائلة إن الجوافة تحتوى على فيتامين "أ" و"ج" كما أنها مصدر جيد وهام للألياف لذا فهى قادرة على حماية الجسم من العديد من المشاكل الصحية التى تقابله وعلى رأسها الوقاية من نزلات البرد وهى تحتوى على كميات كبيرة من البوتاسيوم والحديد، لذا يفضل تناولها للمرأة الحامل وللفتيات فى سن البلوغ لأنها تقوم بتعويض أجسامهم بما يحتاجونه من مواد غذائية مناسبة لتلك المرحلة، وبجانب ذلك فالجوافة لها دور هام وفعال فى علاج الإسهال لاحتوائها على الحديد والكالسيوم والفسفور، كما تساعد على وقاية الجسم من السرطان وتمتاز بفاعليتها الشديدة فى توفير الحماية للجسم وهى مفيدة لمرضى السكرى أكثر من الفواكه الأخرى، لذا ينصح المرضى بالإكثار من تناولها للحصول على قيمتها الغذائية العالية.

وتنصح الدكتورة بتناول يوميا الجوافة أو عصيرها فى فصل الشتاء، لأنها تقوم بما يلى، مساعدة الجسم على التخلص من الوزن الزائد لاحتوائها على عدد قليل من السعرات الحرارية كما أنها تعتبر مطهرا طبيعيا وتعمل على المحافظة على نضارة البشرة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، فتحارب وضوح علامات السن وتعمل على خفض ضغط الدم وتعمل على الوقاية من سرطان الرئة.

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مصر 365