Priyanka Chopra الأكثر إثارة لعام 2013

حصلت نجمة بوليوود الجميلة Priyanka Chopra على لقب المرأة الأكثر إثارة لعام 2013، وفقاً لاستفتاء أجرته مجلة Maxim India الشهيرة.

وقد تخطّت Priyanka العديد من جميلات الشاشة في بوليوود، مثل Deepika Padukone ، التي جاءت في المرتبة الثانية، وKatrina Kaif التي حلّت في المرتبة الثالثة و Kareena Kapoor التي جاءت في المرتبة الثامنة.

لكنّ اللافت هو أنّ ملكة جمال العالم السابقة، Priyanka، تخطّت مشاهير عالميين أيضاً في لائحة مجلة Maxim India التي ضمّت 100 من النساء الأكثر إثارة في العالم.

و المفاجأة الكبيرة كانت خلو القائمة من اسم النجمة Aishwarya Rai Bachchan التي تصدّرتها Priyanka.

يذكر أن Priyanka Chopra كانت قد نشرت مؤخّراً صورتها على "إنستغرام" مع العائلة، وهم يقفون تحت شجرة عيد ميلاد ضخمة.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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