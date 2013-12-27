إلغاء حفلات ملحم بركات وملحم زين ورامي عياش في أبو ظبي

أكد الموسيقار ملحم بركات في دردشة مع "سيدتي نت" أنّ صاحب الشركة، الذي تمّ التعاقد معه لإحياء حفلة رأس السنة، قد أبلغه بإيقاف حفلته وحفلتَي ملحم زين ورامي عياش، اللتين كان من المقرر أن يحييها النجوم الثلاثة في أبو ظبي، بمناسبة عيد رأس السنة.

وعن السبب الذي أدّى إلى إلغاء الحفلات، قال الموسيقار: "لا أعرف شيئاً. ولكن صاحب الشركة الذي اتفقنا معه أخبرني أن الأمن العام رفض إعطاءه تأشيرات سفر لنا. وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر، لأنني سبق أن سافرت مئات المرات إلى أبو ظبي".

وعن المشروع الذي يخطط له لسهرة رأس السنة، قال بركات ممازحاً: "يبدو أنني سوف أحيي حفلة رأس السنة في البيت مع عائلتي، سوف أغني وأعزف لهم على العود".

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