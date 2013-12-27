أحمد راتب في المستشفى وينتظر "المجهول"

أكدت زوجة الفنان أحمد راتب في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ زوجها يتلقى العلاج حالياً في المستشفى، بسبب معاناته من نزلة برد شديدة للغاية، وعلاجه يتطلب أخذ بعض الحقن، ضمن جرعات العلاج.

وعن موعد مغادرته المستشفى، قالت زوجته: "إنّ الأطباء سيسمحون له بالخروج، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، لأنّ حالته مستقرّة، والحمد لله".

على الجانب الآخر، يستعدّ أحمد راتب لخوض تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج "المجهول"، الذي سيتمّ بثه عبر شاشة قناة "أونست".

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