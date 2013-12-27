أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وصول رنا سماحة القاهرة بعد مغادرتها ستار أكاديمي

Google+ Print
وصول رنا سماحة القاهرة بعد مغادرتها ستار أكاديمي وصول رنا سماحة القاهرة بعد مغادرتها ستار أكاديمي

وصلت، منذ قليل، إلى المطار"الجديد"، مشتركة ستار أكاديمي المصرية رنا سماحة، بعد مغادرتها المسابقة، وكان في استقبالها بالورود الـ"فانز" الخاصّ بها، وعدد كبير من جمهورها. وقد قامت رنا بالتسجيل مع عدد من القنوات الفضائية فيما حملها البعض على الأعناق، وارتدت بعض الفتيات تيشرتات كتب عليها "ملكة المسرح"، وهو اللقب الذي لقبوه بها.
وكانت المفاجأة التي أعلنها الفانز، وعادوا وكذبّوها، أنّ مشترك "أراب أيدول"، المصري أحمد جمال، كان في استقبالها ليهنئها بالنجاح الكبير الذي حققته.

 

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي