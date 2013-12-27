وصول رنا سماحة القاهرة بعد مغادرتها ستار أكاديمي

وصلت، منذ قليل، إلى المطار"الجديد"، مشتركة ستار أكاديمي المصرية رنا سماحة، بعد مغادرتها المسابقة، وكان في استقبالها بالورود الـ"فانز" الخاصّ بها، وعدد كبير من جمهورها. وقد قامت رنا بالتسجيل مع عدد من القنوات الفضائية فيما حملها البعض على الأعناق، وارتدت بعض الفتيات تيشرتات كتب عليها "ملكة المسرح"، وهو اللقب الذي لقبوه بها.

وكانت المفاجأة التي أعلنها الفانز، وعادوا وكذبّوها، أنّ مشترك "أراب أيدول"، المصري أحمد جمال، كان في استقبالها ليهنئها بالنجاح الكبير الذي حققته.

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