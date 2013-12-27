الشيخة فريحة الصباح تزور مستشفى "57357"

فى إطار حملة "نورت مصر أم الدنيا" التى أطلقت برعاية السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة لدعم السياحة العربية الوافدة إلى مصر.

قامت السفيرة ميرفت التلاوى باصطحاب الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح شقيقة أمير الكويت إلى زيارة مستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال، خلال زيارتها لمستشفى (57357).

وقد أثنت الشيخة فريحة على تجهيزات المستشفى وما تحتويه من إمكانيات فنية وبشرية تضاهى المستشفيات العالمية، مؤكدة أنها بمثابة صرح طبى عظيم يسهم فى علاج الأطفال الأبرياء من ذلك المرض شديد الضراوة وتقديم الدعم النفسى لهم ومعاونتهم فى اجتياز تلك المرحلة الحرجة من أعمارهم الصغيرة، مشددة أن مصر هى قلب الأمة العربية وأنها ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، مؤكدة على المحبة التى يكنها الشعب الكويتى للشعب المصرى، مضيفة أن جميع الدول العربية تدرك أن مصر دولة قادرة على تخطى كافة الصعاب واستعادة مكانتها التاريخية مرة أخرى، قائلة "نحن ككويتين نعتبر مصر بلدنا الثانى ومن أكثر الأماكن المحببة إلى قلوبنا".

فيما أكدت السفيرة ميرفت التلاوى أن مصر ستظل دوماً قلب العروبة مشيدة بموقف الدول العربية ومن بينها الكويت فى مساندة إرادة الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن نساء مصر والعرب يتحدنّ اليوم من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، مشيرة أن استجابة الدول العربية للمبادرة المصرية "نورت مصر" تؤكد بشدة على التكامل العربى.

وقد قدم مدير المستشفى عرضاً عن تجهيزات المستشفى وما تضمه من إمكانيات تقنية وبشرية للإسهام فى علاج الأطفال.

جدير بالكر أن حملة "نورت مصر " تستهدف دعم السياحة العربية القادمة إلى مصر وتوجيه رسالة حب وتقدير من الشعب المصرى إلى الأشقاء العرب ممن قدموا العون والمساندة إلى مصر فى تلك اللحظة الدقيقة التى تمر بها مصر عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، ودعوة وتنشيط السياحة العربية الوافدة إلى مصر.