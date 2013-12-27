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"الدولي لشباب الأزهر والصوفية" يطلق حملة لنصرة القدس

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"الدولي لشباب الأزهر والصوفية" يطلق حملة لنصرة القدس "الدولي لشباب الأزهر والصوفية" يطلق حملة لنصرة القدس

كتب : ميشيل عبدالله منذ 49 دقيقة

أعلن المكتب العام للاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية عن انطلاق الحملة العالمية لنصرة المدينة المقدسة، التي ينظمها المركز العام والمكتب الدولي للاتحاد يوم السبت المقبل.

من المقرر أن تجوب الحملة 17 محافظة من محافظات ، و17 دولة على رأسها أمريكا وفرنسا وتونس والجزائر وليبيا واليمن وتركيا وفلسطين، تحت شعار "القدس: محمد وعيسى ومريم "، وللتأكيد على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وثابت من الثوابت الفلسطينية التي لا تقبل المساومة أو التفريط.

يشارك في الحملة أكثر من 19 حركة سياسية تنظيمية ثورية، على رأسها الاتحاد العالمي للأشراف والقبائل العربية، الاتحاد المصري للأشراف والصوفية والقبائل المصرية، والاتحاد الثوري لشباب الأقباط، وحركة شيوخ الصوفية الأحرار، والاتحاد الدولي لشباب الجامعات، والائتلاف العام لشباب الصعيد،

وتعتبر هذه الحملة العالمية لنصرة القدس من أقوى الفعاليات في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد لنصرة المدينة المقدسة منذ عام 1967، وهو عام احتلال القدس بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه الناشط الدكتور محمد عبدالعاطي النوبي، رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ورئيس مركز النوبي مصر للدراسات والبحوث، نداء استغاثة لحكام العرب والمسلمين، وإلى كل مسلم على وجه الأرض، وإلى كل من يخاف الله ويخشى عقابه، وكل من يهمه دينه وعرضه ودمه ومقدساته؛ أن الأقصى في خطر.

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