بان كي مون يؤكد أن المجتمع الدولي مصر على الدفاع عن أمن واستقرار لبنان

كتب : (أ ف ب) - منذ 39 دقيقة

أكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم أن المجتمتع الدولي مصمم على الدفاع عن "أمن واستقرار" لبنان، بعد التفجير الذي أودى بحياة السياسي محمد شطح المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وأدان الأمين العام باقصى العبارات هذا الاعتداء الذي أودى بحياة خمسة أشخاص آخرين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسركي، إن "الأمين العام يشعر بقلق شديد حيال أعمال الإرهاب في لبنان التي تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد والتلاحم الوطني".

كما أشاد بان كي مون بجهود السلطات اللبنانية وقوات الأمن في حماية البلاد من تأثير الأزمة في سوريا المجاورة" داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأشاد بان كي مون بمحمد شطح معتبرا أنه "صوت دعا بلا كلل إلى التسامح والتنوع والاعتدال" وأن موته يشكل خسارة رهيبة للبنان".