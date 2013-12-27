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مقتل عنصرين من "القاعدة" في قصف لطائرة من دون طيار في اليمن

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مقتل عنصرين من "القاعدة" في قصف لطائرة من دون طيار في اليمن مقتل عنصرين من "القاعدة" في قصف لطائرة من دون طيار في اليمن

كتب : (أ ف ب) - منذ 12 دقيقة

قتل عنصران في تنظيم القاعدة اليوم في قصف شنته طائرة بدون طيار في جنوب شرق اليمن. وقال مسؤول حكومي في محافظة حضرموت إن "الطائرة استهدفت سيارة تقل عضوين من القاعدة ودمرتها كليا وقتلت الرجلين".

وكان قد أدان خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس الماضي الهجمات الأخيرة للطائرات بدون طيار في اليمن. وأعربوا عن "قلقهم العميق للغارات الاخيرة القاتلة بطائرات من دون طيار التي شنتها القوات الأمريكية وأدت إلى خسائر في صفوف المدنيين".

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تملك طائرات من هذا النوع في المنطقة. واستخدمت هذه الطائرات بشكل مكثف هذا العام لدعم جهود سلطات صنعاء في مكافحة تنظيم القاعدة. وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر هذا التنظيم.

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