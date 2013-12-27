حمدي بخيت : “بأمر الشعب” حملة جديدة لترشيح السيسي رئيسًا

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني ، أن شباب قاموا بتدشين حملة تحمل اسم “بأمر الشعب” ، وذلك لترشيح الفريق عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية باعتبارها تنفيذًا لخارطة الطريق .

وأضاف : “الحملة انطلقت منذ 4 أسهر وتم توزيع استماراتها في محافظات منها الاسكندرية و الشرقية والقاهرة ، وجاري الاعداد للاعلان عن تدشينها في احتفالية تضم جميع فئات الشعب ، لينطلق نداء واحد بدعوة السيسي بعدم التردد في الترشح للرئاسة ”

وأكد بخيت أن الشباب جمعوا استمارات وصلت الى 6 مليون توقيع يطالب السيسي بالترشح ، داعيا لمشاركة جموع الشعب في حملة “بأمر الشعب” لان الساحة السياسية لازالت بحاجة الى شخص يستيطع اتخاذ القرارات الاستراتيجية ولديه رؤية سياسية بما يليق بمصر للوصول بمصر بالمكانة التي تستحقها “