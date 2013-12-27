مستشار بلير: التركيز على تكاليف المعيشة لن يمنح العمال الفوز فى 2015

حذر باتريك دياموند مستشار رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، زعيم حزب العمال البريطانى أد ميليباند، من أن تركيز حملته الانتخابية على أزمة تكاليف المعيشة، لن يمكن الحزب من الفوز بانتخابات عام 2015، مشيرا إلى أن الحزب يفتقد المصداقية بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وقال المستشار باتريك دياموند، إن عودة بريطانيا إلى النمو والزيادة المتوقعة فى الأجور العام القادم سيمنح وزير الخزانة جورج أوزبورن "البطاقة الرابحة" إذا لم يتصرف حزب العمال سريعا.

وأعرب دياموند عن قلقه من أن بيان وزارة الخزانة هذا الشهر قد أثبت بالفعل أن العمال خسروا الانتخابات القادمة.

وفى مقال فى صحيفة الإندبندنت البريطانية، اتهم دياموند قيادة حزب العمال بإعطاء الانطباع بأنهم يقتربون من تسجيل انتصار فى عام 2015 لأن التحالف الحاكم يفتقد للشعبية، بالإضافة إلى اتهام العمال بالفشل فى الوصول إلى أصوات الناخبين خارج المنتمين للحزب والتى يحتاجها العمال للفوز بالانتخابات.