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علي جمعة لـ"طلاب الإخوان": أنتم تتخذون التنظيم دينا لكم والأولى اتباع الله

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علي جمعة لـ"طلاب الإخوان": أنتم تتخذون التنظيم دينا لكم والأولى اتباع الله علي جمعة لـ"طلاب الإخوان": أنتم تتخذون التنظيم دينا لكم والأولى اتباع الله

كتب : محمد شريف منذ 42 دقيقة

وجه علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رسالة إلى طلاب الإخوان، يحثهم فيها على الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم.

وتابع جمعة، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "أنتم تتخذون التنظيم دينا لكم، والأولى أن تتبعوا الله سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا التنظيم".

وأضاف "لا تجعلوا هذا التنظيم دينًا لكم، ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، حتى تتأكدوا من خطأ هذا التنظيم، ارجعوا إلى الحق والصواب".

واستطرد قائلا: "الرسول قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تعتمدون على قوتكم من الجماعة".

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