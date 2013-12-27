"البرادعي" يستعيد صدارة لقب الأفضل من "السيسي" في استفتاء "الوطن" خلال ساعتين

كتب : محمد مصري منذ 3 دقائق

استعاد الدكتور محمد البرادعي صدارة أكبر استطلاع عربي لاختيار أفضل الشخصيات السياسية المصرية في عام 2013، والذي أطلقته صحيفة "الوطن"، من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، في أقل من ساعتين.

ووصل مجموع الأصوات التي شاركت في استفتاء "الوطن" حتى الآن إلى 71 ألفا و924 صوتا، حصد منها الدكتور محمد البرادعي 41 ألفا و248 صوتا بنسبة 57%، وتراجع السيسي بشكل كبير في مجموع الأصوات بـ26 ألفا و133 صوتا بنسبة 36%، واستمر محمود بدر في المركز الثالث متفوقا على الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث حل ثالثا بـ2590 بنسبة 3%، وجاء مرسي رابعا بـ1417 صوت بنسبة 1%، واستمر حمدين صباحي في المركز الخامس بـ216 صوتا بنسبة 1%.

واستمر الرئيس المؤقت عدلي منصور في المركز السادس بـ159 صوتا، وجاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في المركز السابع بـ70 صوتا، وعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ثامنا بـ60 صوتا، بينما حصل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على 23 صوتا، وتذيل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، الترتيب بثمان أصوات فقط.

وكان قد شهد استفتاء "الوطن"، منذ قليل، صعود الفريق السيسي 26 ألفا و72 صوتا بنسبة 46%، وجاء في المركز الثاني الدكتور محمد البرادعي بـ25 ألفا و87 صوتا بنسبة 45%.