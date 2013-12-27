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قبائل “هواره” تنسحب من المجلس الأعلي لشورى القبائل العربية بسوهاج

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قبائل “هواره” تنسحب من المجلس الأعلي لشورى القبائل العربية بسوهاج قبائل “هواره” تنسحب من المجلس الأعلي لشورى القبائل العربية بسوهاج

 

أعلن الاتحاد العام لقبائل الهوارة بمحافظتي سوهاج وقنا انسحابهم من مجلس القبائل العربية، وذلك من خلال خلال بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد علي موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وعدم المشاركة في المؤتمرالمقرر اليوم بالغردقة.

وقال البيان :”إن انسحاب ممثلى هوارة أولاد يحي والبلابيش والحميدات والنجمية جاء بعد ضغوط شبابهم على ممثليهم بعد استشعار زعامات “البلابيش” أن تمثيلهم فى المجلس لايليق بإسم قبيلتهم، خاصةً بعدما اكتشف وجود مصالح شخصية تصب فى صالح أسماء بعينها تتصدر المشهد، وهو ما ترفضه قبائل الهواره وإنه اتخذ القرار بشكل نهائى وأن قبائل هواره ستدعو خلال أيام لمؤتمر حاشد للتصويت بنعم للدستور ككيان مستقل لا يتبع أى قطاع وأنه تم توجهيه الدعوة للاتحاد العام لقبائل هوارة للتوجيه بانسحاب جميع ممثليه من بطون قبيلة هوارة من هذا المجلس الذى يتصدره من لا يعبر عن قبائل عربية بل يعبر عن مصالح خاصة ضيقة “.

من جانبه أكد أسامة الهوارى مؤسس الاتحاد العام لقبائل هوارة، أنه سيتم خلال أيام إعلان تأسيس المجلس الأعلى لقبائل هوارة على مستوى جمهورية العربية بالكامل، وأنه سيتم عقد مؤتمر جماهيري لكل رموز وشباب قبيلة هوارة بكافة ربوع مصر بالتنسيق مع كل رموزها.

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