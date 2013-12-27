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ثلاثة مفقودين إثر غرق منصة بحرية متحركة قبالة الشواطىء السعودية

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ثلاثة مفقودين إثر غرق منصة بحرية متحركة قبالة الشواطىء السعودية ثلاثة مفقودين إثر غرق منصة بحرية متحركة قبالة الشواطىء السعودية

كتب : (أ ف ب) - منذ 9 دقائق

أعلنت شركة "أرامكو" ، اليوم، أن ثلاثة عمال آسيويين في عداد المفقودين إثر غرق منصة بحرية متحركة تابعة لها تقدم خدمات الصيانة قبالة الشواطىء السعودية.

ووقع الحادث في مياه "السفيانية" حيث يوجد أكبر حقل نفطي بحري في العالم على بعد 265 كم شمال الظهران، حيث مقر "أرامكو"، التي تعتبر أكبر شركة نفطية في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطات النفطية التي تملكها.

وجاء في بيان عن الشركة "أنه نتج عن الحادث تعرض بعض عمال أحد مقاولي الشركة لإصابات محدودة، وتم نقلهم فوراً لتلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة آخرين منهم، اثنان من الجنسية الهندية وواحد بنجلادشي".

وأكدت الشرطة أن الحادث لن يعرقل أعمال الشركة التي تبذل أقصى جهودها للبحث عن المفقودين الثلاثة.

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