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الأمم المتحدة تجلي 250 من رعايا أربع دول أفريقية من جنوب السودان إلى الخرطوم

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الأمم المتحدة تجلي 250 من رعايا أربع دول أفريقية من جنوب السودان إلى الخرطوم الأمم المتحدة تجلي 250 من رعايا أربع دول أفريقية من جنوب السودان إلى الخرطوم

الأمم المتحدة

بدأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالسودان” اليونيسيفا” اليوم الجمعة، في إجلاء 250 من الرعايا الأجانب المتواجدين بمدينة” بانتيو” بولاية الوحدة بدولة الجنوب ، التي تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الشعبي التابعة للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار .
> وقال المتحدث الرسمي لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان جو كونتراس- لراديو مرايا بجنوب السودان اليوم الجمعة، – إنه يتم نقل مئات الرعايا الأجانب الذين يحتمون حاليا بمجمع قوات حفظ السلام بجنوب السودان” يونيميس” من مدينة “بانتيو” بولاية الوحدة ، عبر طائرات الأمم المتحدة إلى مدينة ” هيجليج” السودانية ومنها إلى الخرطوم ، قبل الذهاب إلى دولهم .
> وأضاف كونتراس ، أن القوة الأممية المتواجدة بمنطقة “آبيي” – الحدودية بين دولتي السودان – أرسلت طائرتي هليكوبتر خاصة بقوات حفظ السلام بالسودان للاستعانة بهما في نقل رعايا الدول إلى الخرطوم .
> وأشار المتحدث الرسمي للبعثة الأممية بجنوب السودان ، إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع حكومة الخرطوم بشأن الحصول على تأشيرات لدخول رعايا تلك الدول ، تمهيدا لنقلهم إلى بلادهم ، لافتا إلى أن هؤلاء الرعايا يمثلون دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا والصومال .

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