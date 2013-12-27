مجموعة جديدة من الدبلوماسيين الروس تعود إلى ليبيا غدا

كتب : أ.ش.أ الجمعة 27-12-2013 19:01

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس أن دفعة ثانية تتألف من 14 شخصا من موظفيها ستعود إلى مقرها غدا السبت بطرابلس.

وقال ليونيد فرولوف، الوزير المفوض في السفارة، في تصريح له اليوم، إن عددا من الموظفين وصلوا مساء أمس والبعض الأخر سيصل اليوم ، وعددهم الإجمالي 14 شخصا.

وكان إيفان مولوتكوف، السفير الروسي في ليبيا، أكد في وقت سابق أن مجموعة ثانية من الدبلوماسيين الروس ستعود إلى ليبيا.

وحول موعد عودت السفير نفسه إلى ليبيا، قال السفير إنه "يأمل أن يحدث ذلك في يناير المقبل، مشيرا إلى أن مسألة توفير مبنى جديد للسفارة لم تحلّ بعد، وقال إن هذه العملية طويلة جدا".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها تلقت إشعارا رسميا بأن الحكومة الليبية مستعدة لتوفير الأمن للسفارة الروسية في العاصمة الليبية، حيث وصلت المجموعة الأولى من الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا في ديسمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بداية الشهر الجاري "نحن لنا مصلحة في عودة دبلوماسيينا إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن" لأن غياب السفارة الروسية عن طرابلس يعرقل اتصالات العمل مع الجانب الليبي".

وأضافت "تلقينا أخيرا إشعارا رسميا بأن الحكومة الليبية مستعدة لتوفير الأمن اللازم للسفارة الروسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف عملها".