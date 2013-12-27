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روسيا تدعو للتأثير على المعارضة السورية لتأمين منفذ إنساني للسكان المحاصرين

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روسيا تدعو للتأثير على المعارضة السورية لتأمين منفذ إنساني للسكان المحاصرين روسيا تدعو للتأثير على المعارضة السورية لتأمين منفذ إنساني للسكان المحاصرين

كتب : أ.ش.أ الجمعة 27-12-2013 19:04

أعلن الكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، أن روسيا تهيب بالشركاء المؤثرين على المعارضة السورية ممارسة التأثير اللازم لفتح معبر إنساني للسكان الذين يعانون من النزاع.

وقال لوكاشيفيتش اليوم، في مؤتمر صحفي، إن المجابهة المسلحة في سوريا، التي استفزتها بالدرجة الأولى العمليات الإرهابية والممارسات الوحشية للمتطرفين، لا تهدأ حدتها، وانطلاقا من ذلك فإننا نولي أهمية خاصة للجهود المبذولة عن طريق المنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناة السكان المسالمين في سوريا".

وأضاف: "في إطار هذه المساعي وطبقا للبنود الواردة في بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الخاص بالوضع الإنساني في سوريا، فإن روسيا لا تكتفي بإرسال المساعدات الإنسانية والأسهام بقسطها المالي في تحقيق إيصالها عن طريق أجهزة الأمم المتحدة وحسب، بل وتبذل جهودها للتنسيق بين الوكالات الإنسانية الدولية الرائدة وبين المنظمات غير الحكومية والحكومة السورية".

وأكد الممثل الرسمي للخارجية الروسية أنه "بموجب تقارير الخبراء الدوليين فان هناك تقدما نحو الأفضل في مثل هذا التعاون، لافتا إلى أن موسكو تدعو أيضا الشركاء المعنيين للتأثير بشكل فعال على المعارضة السورية، لضمان المساعدة الإنسانية إلى السكان، بما في ذلك الذين يعانون من النزاع والإفراج عن الرهائن المدنيين".

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