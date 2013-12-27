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"الإخوان المنشقين" ينصح شباب "الجماعة" بوقف التظاهر للخروج من الأزمة الراهنة

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"الإخوان المنشقين" ينصح شباب "الجماعة" بوقف التظاهر للخروج من الأزمة الراهنة "الإخوان المنشقين" ينصح شباب "الجماعة" بوقف التظاهر للخروج من الأزمة الراهنة

كتب : محمد متولي منذ 32 دقيقة

أصدر تحالف شباب الإخوان المنشّقين بيانًا جاء فيه "من أجل الوحدة الوطنية ولم الشمل، كان واجبًا علينا نحن الإخوان المنشقين أن نلبي النداء الذي وصل للتحالف من شباب الإخوان بتفويض التحالف بالتواصل مع والرئاسة من أجل وضع حلول وللخروج من الأزمة".

وذكر البيان أنه قرر بالنصح لشباب الإخوان بوقف المظاهرات وعدم السماع لقيادات الجماعة والعودة مرة أخرى للوطن، والالتزام بالقانون والدستور والرجوع إلى الأزهر، منبر العلم والإسلام.

وقال البيان، في نهايته، إن التحالف أرسل وفدًا إلى المؤسسة العسكرية والحكومة والرئاسة لتوصيل مقترحات شباب الإخوان الغاضب لهم، وإنه يحاول إيجاد بديل عن الجماعة وممارسة العمل السياسي بكل صدق وأمانة.

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