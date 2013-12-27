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منزل بمساحة 44 متر يطبق مفاهيم العمارة الخضراء في النمسا

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منزل بمساحة 44 متر يطبق مفاهيم العمارة الخضراء في النمسا منزل بمساحة 44 متر يطبق مفاهيم العمارة الخضراء في النمسا

كتب : نادية الدكروري الجمعة 27-12-2013 18:33

" Ufogel" ، إسم أطلقه المهندسون علي تصميم جديد لمنزل خشبي بمساحة 44 متر متاح حالياً للإيجار بإحدي المقاطعات الجبلية بالنمسا.

قالت المهندسة كيمبيرلي موك، أحد المشاركين في التصميم، أن المنزل الصغير يطبق مفاهيم العمارة الخضراء في بناءه الخشبي الذي يطل علي مناظر طبيعية جبلية و تصميم داخلي فريد. و جاء إسمه نسبة لطائر " فوجل" الألماني الذي يتشابه في طريقة وقوفه علي الحشائش مع طريقة تثبيت المنزل علي الأرض.

حرص المهندسون علي بناء المنزل من خشب الصنوبر المضغوط بملامح داخلية تحمل خطوط نظيفة و زوايا مريحة تدعو للإسترخاء. و يتكون المنزل من غرفتين أحدهما رئيسة كبيرة و أخري مناسبة للأطفال ،و رغم ذلك يستوعب المنزل خمسة أشخاص بفضل تصميمه الذكي و الفعال للمساحات ،و إستخدام الضوء النهاري من النوافذ الأمامية الكبيرة للإضاءه.

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