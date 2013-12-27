تعرض المهبل لمواد كيماوية يسبب إفرازات كريهة الرائحة

الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة تمثل مشاكل كبيرة بالنسبة للمرأة، يجب التغلب عليها حتى لا تسبب مواقف محرجة بالنسبة لها والإفرازات المهبلية لها أسباب مختلفة ومتنوعة وقد تكون طبيعية، إلا أن نسبة كبيرة مما يسبب رائحة كريهة قد لا تكون طبيعية وقد تزيد كمية تلك الإفرازات أو تقل فتسبب مشاكل مختلفة للمرأة، كما يوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا الإفرازات الطبيعية تختلف كميا من وقت لآخر حسب موعد الدورة الشهرية وغالبا ما تكون بيضاء اللون وعديمة الرائحة، إلا أن الإفرازات التى تسبب مشاكل ورائحة للمرأة غالبا ما تكون ناجمة عن التهاب المهبل وهى تتخذ ألوانا متعددة كاللون الأصفر ولأخضر وهى تحدث نتيجة الإصابة بالبكتيريا من قبل الرحم وهى تسبب حكة للمرأة والرائحة الكريهة التى تحدث بالمهبل غالبا ما تدل على وجود تقرح بالأنسجة، وقد يحدث نزيف دموى لذا وللتغلب على رائحة المهبل الكريهة لابد من الإكثار من تناول كافة ما يحتاجه الجسم من فيتامينات متعددة مع عدم التعرض للإرهاق البدنى والمحافظة على غسل منطقة المهبل بالمطهرات اللازمة التى تساعدها فى التخلص من تلك الرائحة.

وأضاف أنها قد تكون تلك الرائحة بسبب إصابة المهبل بجروح تؤثر عليه بسبب استخدام المواد الكيماوية ككريمات إزالة الشعر التى تعتبر مواد ذات رائحة تؤثر على المهبل وتؤدى لوجود إفرازات كريهة.