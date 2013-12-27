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السفارة المصرية تتابع حالة ضباط الشرطة الخاضعين للعلاج بلندن

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السفارة المصرية تتابع حالة ضباط الشرطة الخاضعين للعلاج بلندن السفارة المصرية تتابع حالة ضباط الشرطة الخاضعين للعلاج بلندن

زار ملحق الدفاع بالسفارة المصرية فى لندن العميد محمد صبحى، ضابطى شرطة أصيبا فى الهجوم الأخير على معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية، بالإضافة إلى ضابط شرطة أصيب أثناء فض اعتصام رابعة.

واطمأن ملحق الدفاع أثناء زيارته لمستشفى "لندن كلينيك" اليوم الجمعة على صحة الملازمين أول محمود عبد الله عمار ومحمد فؤاد الشافعى، اللذين أصيبا فى الهجوم الذى وقع منتصف الشهر الجارى، على معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.

ويعانى الملازم محمد فؤاد الشافعى من كسر فى الجمجمة وإصابة فى عينه اليمنى، أما الملازم محمود عبد الله عمار فأصيب أيضًا فى عينه اليمنى، ولا يزال تحت المتابعة المستمرة.

كما اطمأن العميد محمد صبحى، على صحة الملازم أول عمرو حجازى، الذى أصيب بطلق نارى فى البطن أثناء فض اعتصام رابعة، وهو موجود فى العاصمة البريطانية للعلاج منذ ثلاثة أشهر، وخضع لسلسة من العمليات الجراحية.

وقال ملحق الدفاع فى تصريحات لمراسل أنباء الشرق الأوسط فى لندن، إن حالة المصابين مطمئنة والحمد لله، مشيرًا إلى أن الملازم عمرو حجازى سيخضع لعملية زرع مفصل فى القدم خلال الفترة القادمة.

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