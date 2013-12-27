أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. الحكم فى الطعن على انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية

Google+ Print
غدا.. الحكم فى الطعن على انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية غدا.. الحكم فى الطعن على انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية

تنظر، غدا السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الطعن المقام من وائل حمدى السعيد المحامى، وكيلا عن رئيس اتحاد الفروسية، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم أحقية رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية الترشيح لأكثر من دورتين متتاليتين فى انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت باستبعاد أوراق ترشيح هشام محمد توفيق حطب رئيس اتحاد الفروسية السابق، وسحر طلعت مصطفى وسيد سيد معوض من انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية.

وطالبت هذه الدعاوى بوقف تنفيذ قرارات الاتحاد المصرى للفروسية بعدم قبول أوراق ترشيح هشام أبو حطب رئيس الاتحاد السابق والمرشح للرئاسة، وعبد الفتاح محمد رجب وسيد سيد معوض وسحر طلعت مصطفى، وحورية فرغلى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد على أساس أن المطعون ضدهم لم تتوافر فيهم الشروط طبقا للائحة الاتحادات الرياضية، خاصة المادة "22" التى تشترط على من يتقدم للترشيح ألّا يكون سبق انتخابه لدورتين متتاليتين، وقد خالف ترشيحهم شرط الـ"8 سنوات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365