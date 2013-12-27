غدا.. الحكم فى الطعن على انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية

تنظر، غدا السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الطعن المقام من وائل حمدى السعيد المحامى، وكيلا عن رئيس اتحاد الفروسية، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم أحقية رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية الترشيح لأكثر من دورتين متتاليتين فى انتخابات الاتحاد المصرى للفروسية.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت باستبعاد أوراق ترشيح هشام محمد توفيق حطب رئيس اتحاد الفروسية السابق، وسحر طلعت مصطفى وسيد سيد معوض من انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية.

وطالبت هذه الدعاوى بوقف تنفيذ قرارات الاتحاد المصرى للفروسية بعدم قبول أوراق ترشيح هشام أبو حطب رئيس الاتحاد السابق والمرشح للرئاسة، وعبد الفتاح محمد رجب وسيد سيد معوض وسحر طلعت مصطفى، وحورية فرغلى المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد على أساس أن المطعون ضدهم لم تتوافر فيهم الشروط طبقا للائحة الاتحادات الرياضية، خاصة المادة "22" التى تشترط على من يتقدم للترشيح ألّا يكون سبق انتخابه لدورتين متتاليتين، وقد خالف ترشيحهم شرط الـ"8 سنوات".