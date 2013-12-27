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ضبط 13 من "الإخوان" في الفيوم وبحوزتهم شماريخ

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ضبط 13 من "الإخوان" في الفيوم وبحوزتهم شماريخ ضبط 13 من "الإخوان" في الفيوم وبحوزتهم شماريخ

كتب : جهاد أحمد الجمعة 27-12-2013 17:11

قال الشافعي حسن، مدير أمن الفيوم، إن قوات الأمن ألقت القبض على 13 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال مظاهرات اليوم.

وأضاف حسن، خلال مداخلته الهاتفية مع الاعلامي علي البهنساوي، ببرنامج "بث مباشر" على قناة CBC، أن من بين القبوض عليهم نجل نقيب المعلمين السابق وأمين عام حزب الحرية والعدالة وبحوزته "شماريخ" ومنشورات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد حسن، أن الأوضاع الآن في الفيوم هادئة ومستقرة ولا توجد أي مظاهرات، مشدًدا على أن قوات الأمن ستواجه أي محاولات للتظاهر والتجمع بكل حسم وقوة.

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