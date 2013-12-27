أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان جماعة إرهابية منذ نشأتها.. والشعب قادر على صدها

Google+ Print
عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان جماعة إرهابية منذ نشأتها.. والشعب قادر على صدها عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان جماعة إرهابية منذ نشأتها.. والشعب قادر على صدها

كتب : جهاد أحمد الجمعة 27-12-2013 17:49

قال عبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه شارك في مظاهرة حاشدة خرجت من أمام مديرية أمن الدقهلية للتنديد بالعمليات الإرهابية التي تشهدها الآن وتأييد الدستور الجديد.

وأضاف عبد الناصر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي علي البهنساوي ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC، أن الشعب المصري انتصر على الإرهاب وقال كلمته منذ 30 يونيو، مؤكدا أن الممرسات الأرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان لن تزيد المصريين إلا إصرارا على القضاء على الإرهاب و إعادة بناء مصر.

وعن إعلان جماعة الإخوان إرهابية، قال "عبدالناصر" إن هذا القرار متأخر من 60 عاما لأنهم جماعة إرهابية منذ نشأتهم، فهم من قتلوا الخازندار وأحمد ماهر وحاولوا اغتيال الرئيس الراحل عبد الناصر وتواطئوا مع الإنجليز أثناء محاولة المصريين إجلاءهم، مضيفا: الشعب قادر على صد الإرهابيين وبناء الدولة من جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

تفاصيل صناعة النحاس في مصر

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور)