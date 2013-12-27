عبدالحكيم عبدالناصر: الإخوان جماعة إرهابية منذ نشأتها.. والشعب قادر على صدها

كتب : جهاد أحمد الجمعة 27-12-2013 17:49

قال عبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه شارك في مظاهرة حاشدة خرجت من أمام مديرية أمن الدقهلية للتنديد بالعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر الآن وتأييد الدستور الجديد.

وأضاف عبد الناصر، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي علي البهنساوي ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC، أن الشعب المصري انتصر على الإرهاب وقال كلمته منذ 30 يونيو، مؤكدا أن الممرسات الأرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان لن تزيد المصريين إلا إصرارا على القضاء على الإرهاب و إعادة بناء مصر.

وعن إعلان الحكومة جماعة الإخوان إرهابية، قال "عبدالناصر" إن هذا القرار متأخر من 60 عاما لأنهم جماعة إرهابية منذ نشأتهم، فهم من قتلوا الخازندار وأحمد ماهر وحاولوا اغتيال الرئيس الراحل عبد الناصر وتواطئوا مع الإنجليز أثناء محاولة المصريين إجلاءهم، مضيفا: الشعب قادر على صد الإرهابيين وبناء الدولة من جديد.