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وحيد عبدالمجيد: يجب وضع قانون يحمي من يتوب من "الإخوان"

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وحيد عبدالمجيد: يجب وضع قانون يحمي من يتوب من "الإخوان" وحيد عبدالمجيد: يجب وضع قانون يحمي من يتوب من "الإخوان"

كتب : محمد شريف منذ 39 دقيقة

أكد وحيد عبدالمجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، والمستشار بمركز الدراسات الإستراتيجية، أن مسألة التفاوض مع تنظيم الإخوان كانت موجودة في فترة من الفترات، موضحًا أن "من يرغب من جماعة الإخوان في التوبة فلا مانع، شريطة أن يعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، لا بد أن يكون هناك قانون يحمي من يتوب من جماعة الإخوان".

وأشار عبد المجيد، خلال استضافته في برنامج "بث مباشر" أن "الإخوان رفضت مبدأ التفاوض أربع مرات، لأنها تؤمن بفكرها فقط".

وتابع: "بعد عمليات الإرهاب التي تشهدها من قبل هذا التنظيم الإرهابي فلا تفاوض معه، لأنه تيار عقائدي لا يؤمن بأي شيء سوى مبدأه القائم على تزييف الحقائق وتشويه الإسلام".

وأضاف: "هناك بنوك لاتزال تمول جماعة الإخوان الإرهابية، يجب رصدها، والتعامل معها بكل حسم وحزم.. الإخوان مبدأها الصدام من أول لحظة".

واختتم عبدالمجيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن "هذا التنظيم يغامر بأعضائه وطلابه في سبيل الحفاظ على بقائه".

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