بالصور| رنا المصرية تغادر "ستار أكاديمي".. وسكينة ومحمود وجان وزينب إلى قبل النهائي

كتب : سهيلة حامد منذ 31 دقيقة

اقتربت لحظة إعلان الفائز بلقب نجم "ستار أكاديمي" وبدأ العد العكسي، مع خروج رنا المصرية في ختام البرايم الرابع عشر، وتأهل كل من محمود من مصر، جان من لبنان، سكينة وزينب من المغرب، للمنافسة في السهرتين النهائيتين من البرنامج.

وقد جاء تصويت الجمهور في السهرة الرابعة عشرة لصالح سكينة بنسبة 77.31% مقابل 22.69% لرنا.

وبمناسبة حلول الأعياد المجيدة، استضاف مسرح "ستار أكاديمي" النجمة يارا التي غنت من ألبومها مع زينب أغنية "زينة ولون"، ومع رنا "ليلة الميلاد"، بينما تمايل الحاضرون في المسرح بقبعات "Santa Clause" على رؤوسهم. يارا خصت أيضا البرنامج بأغنيتها الخليجية الجديدة "أجيك"، وتمنت أن يعم السلام في لبنان والعالم العربي، وأن يحب الجمهور الأعمال الفنية التي ستقدمها في عام 2014، وأن يستمر الطلاب في مشوار الفن بعد خروجهم من الأكاديمية.

وشهد مسرح الأكاديمية حضورا محببا لابن ستار أكاديمي ناصيف زيتون، الذي أشعل المسرح والجمهور حماسا بأغنيات من ألبومه الجديد، فأدى مع جان "مش عم تزبط معي"، ومع محمود "صوت الربابة"، ومنفردا أغنية "لرميك ببلاش".

البرايم الرابع عشر تميز بكثرة لوحاته الاستعراضية وتنوع أفكارها، فسافرنا من خلالها إلى الحضارة الإغريقية مع زينب وأغنية "Voyage Voyage"، ثم إلى الحضارة الفرعونية وأغنية "بحتجلك وبتحتجلي" مع الطلاب الخمسة، لنصل إلى مدينة قرطاج مع جان وأغنية "زيديني عشقا"، ومن بعدها إلى هاواي مع رنا وأغنية "ماشي حدي"، فيما اختارت الدونا سكينة الغوص في عالم المافيا مع أغنية "Skyfall".

الفنانة العالمية الراحلة داليدا كانت عنوان المحطة التكريمية لهذا الأسبوع، إذ قدمت صبايا الأكاديمية ميدلي من أجمل أغنياتها "بيروت، أحسن ناس، كلمة حلوة، سالمة يا سلامة، وLaissez moi".

يذكر أن برنامج "ستار أكاديمي" يعرض كل خميس الساعة الثامنة بتوقيت مصر على شاشة قناة CBC والتاسعة بتوقيت لبنان على LBC، وهو من إنتاج أنديمول ميدل إيست، إخراج طوني القهوجي تقديم هيلدا خليفة.