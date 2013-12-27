أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أمين إسكندر: الشعب لن يقبل التفاوض مع "التنظيم الإرهابي"

Google+ Print
أمين إسكندر: الشعب لن يقبل التفاوض مع "التنظيم الإرهابي" أمين إسكندر: الشعب لن يقبل التفاوض مع "التنظيم الإرهابي"

كتب : محمد شريف منذ 18 دقيقة

أكد أمين إسكندر، عضو حزب الكرامة، أنه "لن يتم قبول مسألة التفاوض مع الإخوان نهائيًا، سواء على المستوى الشعبي أو من جانب ".

وأضاف خلال استضافته برنامج "بث مباشر": "كيف نتفاوض مع نظام إرهابي قتل وفجر ودمر، ولا يعترف بأي خطأ من أخطائه، أتوقع أن تكون المسألة عبارة عن مواجهة شاملة مع هذا التنظيم الإرهابي".

وأشار عضو "الكرامة"، إلى أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن تصحيح ما شوهته جماعة الإخوان الإرهابية من معتقدات الإسلام.

وتابع: "لا بد على جميع الناس أن تستشعر الخطر الحقيقي من هذا التنظيم الإرهابي، الذي لعب وشوه عقائد ديننا الإسلامي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية