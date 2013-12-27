أمين إسكندر: الشعب لن يقبل التفاوض مع "التنظيم الإرهابي"

كتب : محمد شريف منذ 18 دقيقة

أكد أمين إسكندر، عضو حزب الكرامة، أنه "لن يتم قبول مسألة التفاوض مع الإخوان نهائيًا، سواء على المستوى الشعبي أو من جانب الحكومة".

وأضاف خلال استضافته برنامج "بث مباشر": "كيف نتفاوض مع نظام إرهابي قتل وفجر ودمر، ولا يعترف بأي خطأ من أخطائه، أتوقع أن تكون المسألة عبارة عن مواجهة شاملة مع هذا التنظيم الإرهابي".

وأشار عضو "الكرامة"، إلى أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن تصحيح ما شوهته جماعة الإخوان الإرهابية من معتقدات الإسلام.

وتابع: "لا بد على جميع الناس أن تستشعر الخطر الحقيقي من هذا التنظيم الإرهابي، الذي لعب وشوه عقائد ديننا الإسلامي".