أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 37 وسقوط قتيل و7 مصابين في أحداث عنف جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 37 وسقوط قتيل و7 مصابين في أحداث عنف جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا ضبط 37 وسقوط قتيل و7 مصابين في أحداث عنف جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا

أعلن مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا عن ضبط 37 متهماً بالشغب علي خلفية المصادمات العنيفة التي دارت بين الشرطة ومتظاهري جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد نقيب شرطة أن الأحداث أسفرت عن سقوط قتيل واحد بمركز سمالوط، و7 مصابين منهم 4 من رجال الشرطة بينهم ضابطين و3 مدنيين كما تم إضرام النيران بسيارة شرطه بمركز ديرمواس .

وعلي جانب أخر شهدت قرية دلجا التابعه لمركز ديرمواس وقوع إشتباكات بين متظاهرين إخوان وقوات الأمن خلال فض مظاهره لأنصار المعزول وتم ضبط 3 من المتورطين بإثارة الشغب والعنف، كما تم إلقاء القبض علي متظاهرين أثنين بعد نجاح قوات الأمن في فض مسيرة إخوانية بمركز مطاي شمال المحافظة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووقعت أعمال كر وفر بشوارع المدينة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا