ضبط 37 وسقوط قتيل و7 مصابين في أحداث عنف جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا

أعلن مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا عن ضبط 37 متهماً بالشغب علي خلفية المصادمات العنيفة التي دارت بين الشرطة ومتظاهري جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد نقيب شرطة أن الأحداث أسفرت عن سقوط قتيل واحد بمركز سمالوط، و7 مصابين منهم 4 من رجال الشرطة بينهم ضابطين و3 مدنيين كما تم إضرام النيران بسيارة شرطه بمركز ديرمواس .

وعلي جانب أخر شهدت قرية دلجا التابعه لمركز ديرمواس وقوع إشتباكات بين متظاهرين إخوان وقوات الأمن خلال فض مظاهره لأنصار المعزول وتم ضبط 3 من المتورطين بإثارة الشغب والعنف، كما تم إلقاء القبض علي متظاهرين أثنين بعد نجاح قوات الأمن في فض مسيرة إخوانية بمركز مطاي شمال المحافظة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ووقعت أعمال كر وفر بشوارع المدينة .